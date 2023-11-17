Путин поздравил нового президента Аргентины
Президент России Владимир Путин поздравил Хавьера Милея с избранием на пост президента Аргентины. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Уважаемый господин Милей, примите поздравления по случаю вашего избрания на пост президента.
Российско-аргентинские отношения основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Рассчитываем на дальнейшее развитие стратегического партнерства с Буэнос-Айресом в самых различных сферах, а также конструктивного диалога по актуальным международным вопросам», - говорится в сообщении.