Спортивные журналисты требуют от Де Бьязи извинений

Общественное объединение спортивных журналистов Азербайджана выступило с заявлением касательно неподобающего поведения главного тренера сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи на пресс-конференции после матча Бельгия – Азербайджан (5:0).

«После игры Де Бьязи позволил себе неэтичные высказывания в адрес азербайджанских журналистов, - говорится в тексте. – На пресс-конференции он проявил неуважение, назвав представителей СМИ «дураками», и спешно покинул конференц-зал.

Общественное объединение спортивных журналистов Азербайджана решительно осуждает такое поведение и требует, чтобы Де Бьязи извинился».