Глава Пентагона встретился с Зеленским и выразил поддержку

Глава Пентагона Ллойд Остин встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить насущные и долгосрочные оборонные потребности Украины. Об этом Остин написал на своей странице в соцсети Х.

«Для меня было честью встретиться с президентом Зеленским сегодня в Киеве, чтобы подтвердить твердую поддержку Украины со стороны США. Мы, вместе с нашими союзниками и партнерами, продолжим поддерживать насущные боевые нужды Украины и долгосрочные оборонные потребности».