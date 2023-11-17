Турция готова принять переговоры Москвы и Киева
Турция вновь готова стать страной-хозяйкой переговоров по прекращению войны между Россией и Украиной, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан, представляя в парламенте страны бюджет возглавляемого министерства.
По словам Фидана, Анкара поддерживает прямые каналы связи с Москвой, чтобы добиться "справедливого прекращения войны в Украине".
Он заявил, что Турция подходит к развитию отношений с Россией и Украиной, "исходя из своих национальных интересов и международных обязательств".