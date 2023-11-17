Азербайджанский институт пищевой безопасности (AQTI) продолжает испытания на компетентность для отечественных лабораторий, работающих в стране.

Уже известны результаты проведеных испытаний на определение тяжелых металлов в пищевых продуктах. Отчет о результатах, представленных в институт шестью лабораториями, участвовавшими в испытаниях компетентности, размещен на веб-сайте AQTI (afsi.gov.az) в созданном разделе «Тесты на компетентность» в подразделе «Отчеты».

Результаты были опубликованы с индивидуальными номерами лабораторий в целях защиты конфиденциальности. Участники могут ознакомиться с результатами, посетив сайт.

Отметим, что испытания на компетентность организуются с целью обеспечения точности и достоверности результатов экспертизы испытательных лабораторий, а также повышения качества результатов испытаний и компетентности персонала.

Испытания проводятся в соответствии с международным стандартом ISO 17043 «Общие требования к испытаниям на компетентность». Результаты испытаний лабораторий признаются и считаются надежными Агентством пищевой безопасности Азербайджана, если испытания на компетентность проводятся в соответствии с требованиями закона «О безопасности пищевых продуктов».