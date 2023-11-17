НАТО собирается изменить присутствие на Балканах
НАТО в настоящее время проводит пересмотр своего военного присутствия в регионе Западных Балкан, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Косово.
«В настоящее время проводится пересмотр нашего военного присутствия в регионе Западных Балкан, включая Боснию и Герцеговину и Косово. Мы сейчас пересматриваем, нужно ли нам увеличение присутствия на постоянной основе, чтобы предотвратить новые конфликты», - сказал он.
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