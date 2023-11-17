СМИ: За новым президентом Аргентины стоит Эрнекян

90-летний владелец конгломерата Corporación América и четвертый богатейший человек Аргентины Эдуардо Эрнекян поддержал нового президента этой страны, прозванного «экономистом с бензопилой», Хавьера Милея. Об этом пишет The Financial Times.

«Бизнес-элита Аргентины в значительной степени скептически относилась к неожиданному лидеру на президентских выборах Хавьеру Милею, возглавляющему Либертарианскую партию, который пообещал применить «бензопилу» к государству и долларизировать экономику. Но по мере того, как Милей побеждает, один корпоративный титан тихо подбадривает его. Это Эдуардо Эрнекян, 90-летний владелец конгломерата Corporación América и четвертый богатейший человек Аргентины», - отмечает издание.

В статье говорится, что бизнесмен, заработавший состояние на средствах массовой информации и аэропортах, был начальником Х. Милея с 2008 по 2021 год, в конечном итоге сделав его главным экономистом своей компании: «У них сложились личные отношения, которые, по мнению аналитиков, оказали ключевое влияние на 52-летнего Милея».

В интервью Financial Times Эрнекян подтвердил свое доверие к Милею, но с одной ключевой оговоркой. «Я думаю, Милей был бы хорошим президентом. Но мне не нужен доллар», - сказал он.