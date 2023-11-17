Мощнейший обстрел Тель-Авива с начала войны
Радикальное палестинское движение ХАМАС нанесло 20 ноября самый массированный ракетный удар по израильскому городу Тель-Авив с момента начала вооруженных действий 7 октября, сообщают арабские телеканалы Al Arabiya и Al Mayadeen.
Также, по информации Al Arabiya, под обстрелы ХАМАС попало несколько городов центральной части Израиля.
Как отметили в группировке «Бригады Иззэддина аль-Кассама» - боевом крыле радикального палестинского движения ХАМАС - обстрел по израильской территории велся в ответ «на убийство мирного населения».