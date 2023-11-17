Казахстан в шаге от футбольного Евро-2024, а Азербайджан – от плей-офф Все решится сегодня ночью
Сегодня в 23:45 по бакинскому времени в Любляне начнется матч в группе «H» отборочного турнира футбольного чемпионата Европы-2024 между сборными Словении и Казахстана.
В случае победы казахи займут в группе 2-е место и добьются невероятного успеха – впервые попадут в финальную стадию Евро. А заодно выведут сборную Азербайджана в мартовский плей-офф, где также будет разыгрываться путевка на чемпионат Европы.
Напомним, Казахстан, а также Турция, Греция и Грузия выиграли свои группы в лиге «С» прошлогодней Лиги наций. Все четыре команды обеспечили себе право играть в марте 2024 года в плей-офф за выход на Евро. Но если эти команды пробиваются в финальную стадию через обычный отборочный турнир, то их места в плей-офф передаются сборным, занявшим 2-е места в своих группах Лиги наций. Среди команд, ставших вторыми, лучший показатель у Люксембурга. Потом идет Азербайджан.
Сначала сборная Турции, успешно сыграв в отборе, досрочно гарантировала себе путевку на Евро-2024 и отдала свое место в плей-офф Люксембургу. Теперь такой же подарок Казахстан может сделать Азербайджану.
Если Казахстану удастся этот подвиг, то в плей-офф сыграют Грузия, Греция, Люксембург и Азербайджан. Если нет, в плей-офф примут участие Грузия, Греция, Казахстан и Люксембург.
Но будем верить в лучшее. Если казахи сегодня выиграют, 21 марта сборная Азербайджана сыграет на выезде с Грузией. В другом полуфинале Греция примет Люксембург. Победители 26 марта сыграют в финале, который и определит обладателя заветного билета на Евро-2024.
Место проведения финала определит жребий, который будет брошен 23 ноября. То есть если сборной Азербайджана удастся обыграть в гостях Грузию, то есть шанс провести финал в Баку.