Сегодня в 23:45 по бакинскому времени в Любляне начнется матч в группе «H» отборочного турнира футбольного чемпионата Европы-2024 между сборными Словении и Казахстана.

В случае победы казахи займут в группе 2-е место и добьются невероятного успеха – впервые попадут в финальную стадию Евро. А заодно выведут сборную Азербайджана в мартовский плей-офф, где также будет разыгрываться путевка на чемпионат Европы.

Напомним, Казахстан, а также Турция, Греция и Грузия выиграли свои группы в лиге «С» прошлогодней Лиги наций. Все четыре команды обеспечили себе право играть в марте 2024 года в плей-офф за выход на Евро. Но если эти команды пробиваются в финальную стадию через обычный отборочный турнир, то их места в плей-офф передаются сборным, занявшим 2-е места в своих группах Лиги наций. Среди команд, ставших вторыми, лучший показатель у Люксембурга. Потом идет Азербайджан.

Сначала сборная Турции, успешно сыграв в отборе, досрочно гарантировала себе путевку на Евро-2024 и отдала свое место в плей-офф Люксембургу. Теперь такой же подарок Казахстан может сделать Азербайджану.