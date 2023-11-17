Испанского министра уволили за призыв судить власти Израиля

Премьер-министр Испании Педро Санчес отстранил Ионе Беларру от должности министра социальной справедливости. Сообщается, что это решение было обусловлено её критикой действий Израиля в секторе Газа.

Ранее Беларра обвинила Израиль в совершении «военных преступлений», призвала судить израильское руководство в Международном уголовном суде, попросив граждан Испании выходить на улицы в защиту Палестины.

«Мы продолжим борьбу за то, чтобы члены правительства Израиля предстали перед Международным уголовным судом. Бездействие – это не решение. Сегодня и всегда мы будем защищать палестинский народ от геноцида государства Израиль. Европа дорого заплатит за такое лицемерие», - сказала она.

С начала операции в секторе Газа во многих городах Испании прошли массовые протесты. А в середине ноября премьер-министр Испании Санчес заявил, что его правительство начнёт работу над признанием Палестинского государства.