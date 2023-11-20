Так хуситские боевики захватили грузовое судно ВИДЕО
Йеменские повстанцы-хуситы распространили видео захвата корабля Galaxy Leader в Красном море. В нем показано, как боевики высаживаются на корабль, перевозящий автомобили.
Автовоз Galaxy Leader был захвачен в Красном море 19 ноября. Он шел под багамским флагом, был зарегистрирован на острове Мэн, управлялся японской компанией и вез турецкие машины из Турции в Индию. На борту были болгары, мексиканцы, филиппинцы и украинцы. Вместе с тем хуситы утверждали, что судно является израильским.