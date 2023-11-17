Хачатрян: Мирный договор с Азербайджаном подпишут на Западе

Мирный договор между Азербайджаном и Арменией будет подписан на Западе. Об этом заявил зампредседателя Комиссии НС по вопросам обороны и безопасности, депутат Армен Хачатрян.

«Армения не повторит ошибку 9 ноября. Наша цель - иметь конкретных гарантов после подписания мирного соглашения, чтобы в случае какого-либо нарушения мы знали, какие международные механизмы мы можем использовать. Все гарантии России исчезли после 9 ноября. Армения не повторит этой ошибки во второй раз», - сказал Хачатрян.