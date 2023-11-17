Премьер Болгарии может уйти в отставку из-за жестокости полиции

Премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил, что покинет свой пост в знак протеста, если не будут наказаны сотрудники полиции, применившие насилие в отношении футбольных болельщиков.

«Очевидно, что в полиции есть системная проблема, которую надо решить. Те, кто использовал дубинки и бил граждан без причины, не должны быть в полиции. Если министр внутренних дел Калин Стоянов не оценит произошедшее как тяжелое насилие и не примет жестких мер в отношении виновных, то я подам в отставку», - сказал на брифинге Денков.