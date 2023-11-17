Венгров призывают не подчиняться ЕС
Правящая партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «Фидес» развесила на улицах страны плакаты с призывом не подчиняться требованиям главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
На рекламных щитах, установленных в честь начала кампании по выборам в Европейский парламент в июне следующего года, фон дер Ляйен изображена рядом с Алексом Соросом, сыном финансиста Джорджа Сороса. Слоган гласит: «Давайте не будем плясать под их дудку».
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