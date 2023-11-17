«Движение уже передало ответ нашим братьям в Катаре и международным посредникам о том, что мы уже приближаемся к заключению соглашения о перемирии», — приводятся слова Хании в официальном Telegram-канале движения ХАМАС.

Руководитель политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания сообщил о прогрессе в вопросе соглашения о перемирии, движение передало свой ответ Катару и другим посредникам в переговорах с Израилем. Точные сроки возможного объявления перемирия он не раскрыл.

Израильское издание «Детали» приводит условия сделки: пятидневное прекращение огня, включая запрет полетов ВВС Израиля над сектором Газа, за исключением северной части сектора, где Израиль прекратит летать на 6 часов в день.

Освобождение 50 заложников, в том числе иностранцев, не являющихся солдатами ЦАХАЛ, в обмен на освобождение 300 несовершеннолетних заключенных и женщин из израильских тюрем.

Сделка будет осуществляться поэтапно, так что в день освободят 10 заложников и одновременно 30 палестинских заключенных, остальных освободят в последний день прекращения огня.

Доставка 300 грузовиков с продовольствием, медицинским оборудованием и топливом во все районы сектора Газа.