«Волшебной палочки» нет: шеф Пентагона заявил, что Украину ждет «жесткая, изматывающая борьба»

Министр обороны США Ллойд Остин, говоря о перспективах развития ситуации на фронте в Украине, заявил, что в этой войне нет «волшебной палочки». Так глава Пентагона сказал на пресс-конференции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

«В таком конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой. Все зависит от предоставляемых (Украине) военных возможностей и их сочетании с другим имеющимся вооружением, идет ли речь об истребителях F-16, реактивных системах залпового огня HIMARS или чем-то еще. Все зависит от того, как вы используете эти возможности и синхронизируете их для достижения нужного эффекта на поле боя... Это жесткая, изматывающая борьба, и такой она будет и в будущем», — пояснил Остин, которого цитирует издание «Страна.ua».

По словам главы военного ведомства Соединенных Штатов, перед украинскими властями стоит непростая задача «в конечном итоге добиться военной победы над Россией».

Также в ходе визита в Киев Ллойд Остин объявил о выделении Украине дополнительного пакета военной помощи на $100 млн. В него войдут противотанковые вооружения и ракеты для систем противовоздушной обороны.

Как сообщил ранее президент Украины Владимир Зеленский в обращении к нации, шеф Пентагона также провел с ним личную встречу. В ходе нее обсуждались ситуация на фронте, а также необходимость поставки артиллерии и снарядов. Остин заявил, что обсудил с украинским президентом «поддержку неотложных потребностей на поле боя и долгосрочные потребности в обороне».