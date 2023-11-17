«Волшебной палочки» нет: шеф Пентагона заявил, что Украину ждет «жесткая, изматывающая борьба»
Министр обороны США Ллойд Остин, говоря о перспективах развития ситуации на фронте в Украине, заявил, что в этой войне нет «волшебной палочки». Так глава Пентагона сказал на пресс-конференции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
Остин пообещал, что американские власти продолжат оказывать качественную военную помощь Украине.
«В таком конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой. Все зависит от предоставляемых (Украине) военных возможностей и их сочетании с другим имеющимся вооружением, идет ли речь об истребителях F-16, реактивных системах залпового огня HIMARS или чем-то еще. Все зависит от того, как вы используете эти возможности и синхронизируете их для достижения нужного эффекта на поле боя... Это жесткая, изматывающая борьба, и такой она будет и в будущем», — пояснил Остин, которого цитирует издание «Страна.ua».
По словам главы военного ведомства Соединенных Штатов, перед украинскими властями стоит непростая задача «в конечном итоге добиться военной победы над Россией».
Также в ходе визита в Киев Ллойд Остин объявил о выделении Украине дополнительного пакета военной помощи на $100 млн. В него войдут противотанковые вооружения и ракеты для систем противовоздушной обороны.
Как сообщил ранее президент Украины Владимир Зеленский в обращении к нации, шеф Пентагона также провел с ним личную встречу. В ходе нее обсуждались ситуация на фронте, а также необходимость поставки артиллерии и снарядов. Остин заявил, что обсудил с украинским президентом «поддержку неотложных потребностей на поле боя и долгосрочные потребности в обороне».