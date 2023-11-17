США призвали к прямым переговорам между Арменией и Азербайджаном

«Мы продолжаем контакты с руководством обеих стран и выражаем готовность способствовать установлению достойного и прочного мира. Важно, чтобы Армения и Азербайджан обсуждали и решали проблемы напрямую на благо региона. Мы готовы содействовать этим переговорам. Мы видели, что другие страны предлагали свою роль в этом процессе. Мы считаем важным, чтобы обе страны проводили переговоры напрямую, чтобы достичь прочного соглашения. Как и раньше, мы готовы содействовать этим переговорам, и приветствуем такие усилия других стран», - сказал Миллер.

Баку отказался от встречи, которая должна была состояться 20 ноября 2023 года в Вашингтоне на уровне министров иностранных дел Азербайджана и Армении. В МИД Азербайджана в ответ на необоснованные заявления помощника госсекретаря США Джеймса О'Брайена на слушаниях подкомитета по Европе комитета по иностранным делам Палаты представителей заявили, что «такой односторонний подход может привести к тому, что США утратят свою роль посредника. Важно отметить, что в этих условиях мы не считаем возможным проведение предлагаемой встречи на уровне министров иностранных дел Азербайджана и Армении 20 ноября 2023 года в Вашингтоне».