В программе визита встречи с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым и президентом Владимиром Зеленским, посещение украинского военного учебного центра.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев утром 21 ноября, передает AFP.

В Минобороны Германии целью поездки назвали подтверждение поддержки Украины со стороны Германии. Основными темами встреч станут обучение украинских солдат и военная помощь Киеву.

Это второй визит Писториуса в Киев с момента вступления в должность министра обороны в январе. Предыдущий раз он был в Украине в феврале.

20 ноября в Киеве побывал глава Пентагона Ллойд Остин. Он заверил Киев в том, что США продолжат поддерживать Украину.