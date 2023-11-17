Министр обороны Германии внезапно прибыл в Киев вслед за главой Пентагона
Министр обороны ФРГ Борис Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев утром 21 ноября, передает AFP.
В программе визита встречи с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым и президентом Владимиром Зеленским, посещение украинского военного учебного центра.
#EIL— Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) November 21, 2023
Um exakt 5:00 Uhr Ortszeit ist Bundesverteidigungsminister Boris #Pistorius heute Morgen zu seinem zweiten Amtsbesuch in Kiew eingetroffen. @BILD pic.twitter.com/NjtpT0gr81
В Минобороны Германии целью поездки назвали подтверждение поддержки Украины со стороны Германии. Основными темами встреч станут обучение украинских солдат и военная помощь Киеву.
Это второй визит Писториуса в Киев с момента вступления в должность министра обороны в январе. Предыдущий раз он был в Украине в феврале.
20 ноября в Киеве побывал глава Пентагона Ллойд Остин. Он заверил Киев в том, что США продолжат поддерживать Украину.