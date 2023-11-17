В обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам конференции на тему «Деколонизация: развитие прав и повышение полномочий женщин» говорится, что «Азербайджанская Республика, являясь председателем Движения неприсоединения, всегда уделяла особое внимание актуальным для человечества вопросам, проводила эффективную работу по устранению несправедливости, с которой сталкивались народы… К сожалению, в XXI веке женщины все еще подвергаются рабству и эксплуатации в колониях, а это означает, что они лишены фундаментальных прав человека», - указывается в обращении.

Глава государства отметил, что «…Франция, управляющая в настоящее время 13 заморскими территориями в качестве своих колоний, а также вмешивающаяся во внутренние дела расположенных на разных континентах мира своих бывших колоний, продолжает политику неоколониализма, несмотря на многолетние требования международных организаций и народов, борющихся за независимость. Большинство кровавых преступлений в колониальной истории человечества совершила именно Франция. Франция, оккупировавшая десятки стран Африки, Юго-Восточной Азии, в регионе Тихого, Атлантического и Индийского океанов, Латинской Америке, грабившая... и на протяжении многих лет порабощавшая их народы, совершила на этих территориях многочисленные военные преступления и преступления против человечности, французские вооруженные силы подвергли геноциду сотни тысяч мирных жителей из-за их этнической и религиозной принадлежности...

Я как председатель Движения неприсоединения неоднократно перечислял на конкретных фактах многочисленные преступления против человечности и зверства, совершенные Францией в оккупированных ею странах. Несколько миллионов невинных людей, в том числе женщины и дети, были убиты Францией в Алжире, Марокко, Тунисе, Мали, Джибути, Нигерии, Чаде, Сенегале, Бенине, Кот-д'Ивуаре, Центрально-Африканской Республике, Габоне, Того, Камеруне, Вьетнаме, Союзе Коморских островов, Гаити и других странах. Франция также несет большую ответственность за убийство более 800 тысяч членов племени тутси в Руанде в 1994 году.

Несмотря на провозглашение в 1975 году независимости архипелага Коморские острова, включая Майотту, и утверждение Генассамблеей (ГА) ООН суверенитета Коморского государства над островом Майотта, Франция и сегодня продолжает управлять островом Майотта как своим департаментом. Приняв более 20 резолюций, ГА ООН подтвердила суверенитет Комор над островом Майотта. ООН также осудила и признала недействительными референдумы, организованные Французским правительством на острове Майотта... В то же время она отвергла организацию Францией в будущем в какой-либо другой форме референдума или консультаций на острове Майотта архипелага Коморские острова, а также любой иностранный закон, легализующий в какой-либо форме французскую колонизацию на вышеназванном острове. В этой резолюции ООН расценила оккупацию Францией острова Майотта как грубое посягательство на национальное единство Комор, являющихся членом ООН. Несмотря на многочисленные резолюции ГА ООН, Франция, грубо нарушая международное право, и после этого проводила референдумы на острове Майотта. Следовательно, результаты референдумов незаконны.

Наряду с ООН, Исполнительный совет Африканского союза и Организация исламского сотрудничества также приняли решения о принадлежности острова Майотта Коморам. Игнорируя призывы международных организаций и международного сообщества, Франция в 2003 году включила Майотту в свою Конституцию. В 2011 году Майотта стала 101-м департаментом Франции, а в 2014 году — ультрапериферийным регионом Евросоюза. Факт предоставления Майотте статуса ультрапериферийного региона ЕС является признанием Майотты составной частью Франции.

...Злоупотребляя своим статусом постоянного члена Совбеза ООН и продолжая грубо нарушать нормы и принципы международного права, Франция насильственно присоединила территорию другой страны к своей. Это откровенная оккупация и аннексия…

Франция, которая не может отказаться от своей колониальной политики, не уважает стремление к свободе и права народов, проживающих за пределами Европы...

Франция нарушает стабильность не только в своих бывших и нынешних колониях, но в то же время и в нашем регионе – на Южном Кавказе, где поддерживает сепаратистские тенденции и сепаратистов. Она проводит милитаристскую политику, вооружая Армению, поощряет реваншистские силы в Армении, готовит почву для развязывания новых войн в нашем регионе. В то же время Франция злоупотребляет своим статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН для проведения своей предвзятой, необъективной политики, занимается геополитическими интригами в различных регионах, пытается использовать западные организации в качестве средства давления против государств.

Франция должна выполнить решения Международного суда, связанные с проведением ядерных испытаний в Тихом океане, положить конец практике поучения других государств.

Параллельно с тенденциями неоколониализма мы также наблюдаем широкий размах во Франции расизма, ксенофобии и исламофобии. Вместо того чтобы бороться с такими тревожными и опасными тенденциями внутри страны французские власти пытаются поучать другие страны. Недавнее изгнание французских войск из Мали, Нигера и Буркина-Фасо еще раз продемонстрировало, что ее беспощадная политика неоколониализма в Африке обречена на неудачу. Франция, которой должно быть стыдно за свою богатую кровавыми преступлениями историю колониализма, вместо того чтобы извиниться за совершенные ею зверства, разглагольствует о фиктивных этнических чистках в других странах».