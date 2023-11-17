Ранее Зеленский, отвечая на вопрос журналиста The Sun о том, воспользуется ли Украина «шансом убить» российского президента, если возможность представится, сказал: «Это война, и Украина имеет все права защищать свою землю».

«Если вы помните, покушались словесно на Путина много раз из Украины, на самых разных уровнях. Мы прекрасно себе отдаем в этом отчет. И ничего у них не получится. У нас нет сомнений, что все цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты», — сказал Песков, комментируя высказывание украинского лидера.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова украинского президента об убийстве Владимира Путина, заявил, что «у них ничего не получится», передают российские СМИ.

Также украинский президент сказал, что не знает, сколько именно покушений ему удалось пережить.

*** 11:08 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия стремится к его отстранению от поста президента до конца 2023 года. Об этом он рассказал в интервью таблоиду The Sun.

Зеленский утверждает, что для его отстранения от власти Россия разработала план под кодовым названием "Майдан-3", направленный на дестабилизацию ситуации в Украине.

"Последняя информация: они очень хотят – есть план "Майдан-3", чтобы сменить президента (Украины - ред.) – возможно, не через убийство, а через смену (власти – ред.). Они будут использовать любые инструменты, которые они имеют. Идея заключается в том, чтобы до конца этого года осуществить новую операцию, которая даже имеет имя... Знаете, мы можем с этим жить", — отметил Зеленский.

Он также заявил, что потерял счет попыткам убить его с начала полномасштабного вторжения.

"Первая попытка очень интересная, когда она первая, а потом все как по маслу. Во-первых, люди не знают, что делать, и это выглядит очень страшно. А потом просто разведка делится с вами подробностями, что еще одна группа приехала в Украину, чтобы (попытаться - ред.) это сделать", — сказал Зеленский.

Он не стал отвечать на вопрос журналиста, совершала ли Украина покушения на пророссийских деятелей на оккупированных территориях. "Я не могу обсуждать с вами какие-то спецоперации украинской разведки, секретной службы или каких-то спецподразделений. Есть некоторые моменты, которые мы не обсуждаем", — добавил он.

Отвечая на вопрос о том, воспользуется ли Украина шансом убить Путина, если представится такая возможность, Зеленский сказал: "Это война, и Украина имеет все права защищать свою землю".