Главред Abzas Media предстанет перед судом обновлено 14:43
В отношении главного редактора Abzas Media Севиндж Вагифгызы возбуждено уголовное дело. Ей предъявлено обвинение по статье 206.3.2 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК Азербайджана. Судебное заседание по делу запланировано в Хатаинском районном суде на вечернее время. Об этом сообщил ее адвокат Эльчин Садыгов.
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Главный редактор онлайн-издания Abzas Media Севиндж Вагифгызы была задержана. Об этом сообщил ее адвокат Эльчин Садыгов.
21 ноября Вагифгызы задержали в аэропорту Баку по возвращении из-за границы. После завершения обыска в ее квартире она была доставлена в Главное управление полиции города Баку.
20 ноября задержали директора Abzas Media Ульви Гасанлы. Ему предъявлено обвинение в контрабанде иностранной валюты.