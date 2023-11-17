В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основании поступившей информации о незаконных действиях главного советника отдела по работе с органами территориального управления и местного самоуправления аппарата главы исполнительной власти Апшеронского района Миргасыма Миришли, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана.

Согласно информации, во время оперативно-следственных мероприятий были выявлены серьезные подозрения в получении Миргасымом Миришли в качестве взятки 25 тысяч манатов из 30 тысяч манатов, которые он потребовал от гражданина, обратившегося к нему в связи с выдачей разрешения на проведение строительных работ на земельном участке сельскохозяйственного назначения на территории Апшеронского района и оказания общего покровительства.

Миришли был задержан с поличным при получении от гражданина указанной суммы, в ходе обысков в его служебном помещении и автомобиле были обнаружены и изъяты вещественные доказательства, представляющие важность для дела.

Миргасыму Миришли предъявлено обвинение по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса, решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются оперативно-следственные мероприятия.