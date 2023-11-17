Хуситы поставили условие Израилю и США
Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) не будет обсуждать судьбу захваченного им судна Galaxy Leader, пока Израиль и США не прекратят «убийства палестинцев» в секторе Газа. Об этом в ночь на вторник заявил член сформированного мятежниками Высшего политического совета республики Мухаммед Али аль-Хуси.
«Если Америка и Израиль остановятся и прекратят убивать палестинцев в Газе, доставят воду, лекарства и продовольствие, тогда они смогут говорить об израильском корабле», - написал он в соцсети Х. По его мнению, захват судна «соответствует принципу взаимности».
19 ноября телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщил, что хуситы захватили в водах Аденского залива грузовое судно Galaxy Leader с 22 членами экипажа на борту. Представитель «Ансар Аллах» Яхья Сариа подтвердил захват судна, добавив, что оно было отбуксировано к побережью Йемена, экипаж задержан. Власти Израиля осудили захват Galaxy Leader и возложили вину на Иран. Пресс-служба армии еврейского государства опровергла информацию о том, что судно является израильским.
По данным сервиса Marine Traffic, судно следовало под флагом Содружества Багамских островов. Позже агентство Kyodo информировало о том, что оператором Galaxy Leader является японская компания Nippon Yusen. По его сведениям, на борту находились 25 членов экипажа из Болгарии, Мексики, Румынии, Украины и Филиппин, граждан Израиля и Японии в команде не было. Судно принадлежит компании из Великобритании.