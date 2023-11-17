Хуситы поставили условие Израилю и США

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) не будет обсуждать судьбу захваченного им судна Galaxy Leader, пока Израиль и США не прекратят «убийства палестинцев» в секторе Газа. Об этом в ночь на вторник заявил член сформированного мятежниками Высшего политического совета республики Мухаммед Али аль-Хуси.

«Если Америка и Израиль остановятся и прекратят убивать палестинцев в Газе, доставят воду, лекарства и продовольствие, тогда они смогут говорить об израильском корабле», - написал он в соцсети Х. По его мнению, захват судна «соответствует принципу взаимности».