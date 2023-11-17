Западные политики часто заявляют, что Россия не должна одержать победу в войне против Украины, однако редко обсуждают последствия такого исхода. В статье для немецкой газеты Die Zeit профессор университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала и эксперт Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге подробно рассматривают возможные последствия этого сценария.

По их мнению, в случае такого исхода Украина может превратиться в "постоянный очаг нестабильности": ВСУ будут продолжать воевать - в составе регулярной армии или партизанских групп, а РФ будет "продолжать насилие на оккупированных территориях - чистки, убийства, похищения детей и пытки".

Это может привести к массовому уходу украинцев из страны и усилению милитаризации общества, считают эксперты. В России победа может усилить русский национализм и неоимпериализм, планы новых войн и открытый энергетический шантаж. Возможными целями для дальнейших агрессий Масала и Ланге считают Грузию, Молдову и страны Балтии.

Они также предупреждают о катастрофических последствиях такой победы для Европы и мира, включая потенциальный выход некоторых стран из НАТО, дестабилизацию Ближнего и Среднего Востока и напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также на Кавказе.