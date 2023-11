Армения в списке стран-производителей мин

Landmine Monitor 2023 добавил Армению в список стран-производителей противопехотных мин. Об этом помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в соцсети Х.

Он подчеркнул, что включение в этот список подтверждает обоснованность претензий Азербайджана к Армении относительно транспортировки и размещения наземных мин на территории Азербайджана после окончания 44-дневной войны в 2020 году, несмотря на возражения Еревана.

«После освобождения территорий были проведены технические обследования, подтвердившие установку Арменией миллионов наземных мин на оккупированных землях Азербайджана в то время. В результате с начала ноября 2020 года более 340 азербайджанцев стали жертвами взрывов наземных мин», — отметил Гаджиев.

Landmine Monitor 2023 has added Armenia to its list of countries producing anripersonnel mines.

#ICBL#landmine

Despite Armenia's denial, this very fact once again proves Azerbaijan's grounded claims against Armenia for transporting and implanting landmines to the territories of… pic.twitter.com/vHwjIboRpd