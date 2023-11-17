Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу приняла на действительную военную службу ветеранов, участвовавших в 44-дневной Отечественной войне. При поступлении на службу проверялся уровень знаний и физической подготовки кандидатов.

Военнослужащим, вновь поступившим на действительную военную службу, были вручены служебные удостоверения, даны поручения и рекомендации. Четверо из них получили первое воинское звание лейтенанта, а один был принят на службу из резерва Вооруженных сил в воинском звании старшего лейтенанта.

Отметим, что в августе и октябре 2023 года участники Отечественной войны были приняты на действительную военную службу. Они несут службу в структурных подразделениях Госслужбы, расположенных в различных городах и районах страны.

Отметим, что ветераны, принятые на военную службу, были награждены различными медалями соответствующими распоряжениями президента Ильхама Алиева.