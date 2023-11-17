Nar поддерживает продвижение прав детей в Азербайджане
Nar присоединился к информационной кампании, организованной в Баку, Ленкорани и Шеки по случаю 20 ноября – Всемирного дня прав ребенка.
Акция, организованная общественным объединением «Региональное развитие», Министерством науки и образования, Государственным комитетом по делам семьи, женщин и детей, ЗАО AzerGold и Nar, охватила 300 студентов и широкую общественность.
Основная цель – повышение осведомленности о правах школьников через образовательную среду в упомянутых регионах.
В рамках инициативы в театрах Ленкорани и Шеки были показаны спектакли социального характера, посвященные проблемам детей, проведены интерактивные дискуссии.
В Баку был организован дебатный форум, посвященный правам детей, в котором приняли участие сами дети. На форуме директор департамента по связям с общественностью Nar Азиз Ахундов рассказал об образцовых социальных проектах, реализуемых мобильным оператором во благо молодежи.
Одно из основных направлений корпоративной социальной ответственности (КСО) Nar - это развитие науки и образования. Поддержка мобильного оператора в продвижении Всемирного дня прав детей подчеркивает его непоколебимую приверженность здоровому развитию молодого поколения.
Подробнее о проектах КСО, реализуемых Nar, можно прочесть на странице: nar.az/projects.