В ходе последнего пленарного заседания Милли Меджлиса Азербайджана было принято заявление в связи с "Актом о защите Армении 2023 года", которое утвердил Сенат США. Этот акт запрещает предоставление военной помощи Азербайджану, ограничивая президента США в обход 907-й поправки к "Закону о поддержке свободы". Глава парламента Сахиба Гафарова отметила, что за два года после освобождения захваченных Арменией земель Ереван, признавая территориальную целостность Азербайджана, продолжал совершать политические и военные провокации.

В заявлении Милли Меджлиса отмечается, что Армения развертывает кампании дезинформации, направленные против Азербайджана, нарушая тем самым принцип территориальной целостности. Осуждается решение Сената США, которое признается предвзятым и наносящим ущерб двусторонним отношениям.

Вице-спикер Зияфет Аскеров назвал акт театром абсурда, подчеркнув, что он не имеет обоснования. Утверждается, что позиция американских законодателей связана с независимой политикой Азербайджана, а также с подписанной азербайджано-турецкой декларацией.

Заявление подчеркивает несправедливость обвинений в адрес Азербайджана, наносящих урон усилиям по обеспечению стабильности в регионе. Также отмечается, что США не предпринимали действий по освобождению азербайджанских земель и не осудили этническую чистку, экоцид и разрушение культурного наследия, проведенные армянами.

Милли Меджлис подчеркивает, что акт сенаторов является проявлением поддержки реваншистских сил в Армении. Депутаты напоминают о сотрудничестве Баку с американской администрацией в борьбе с международным терроризмом в Афганистане и утверждают, что Азербайджан проводит комплекс мер по восстановлению Карабаха.

В заключение, подчеркивается в заявлении, Азербайджан будет действовать в соответствии с международными обязательствами и решительно отвечать на все шаги, противоречащие интересам страны.