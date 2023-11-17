Ильхам Алиев присвоил главе Пенитенциарной службы звание генерала
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших специальных званий сотрудникам Министерства юстиции Азербайджанской Республики.
Согласно распоряжению, заместителю министра юстиции Азербайджанской Республики – начальнику Пенитенциарной службы Мирсалеху Мирадиль оглу Сеидову присвоено высшее специальное звание генерал-майора юстиции.
Начальнику Главного управления стратегического планирования и мониторинга Министерства юстиции Джавиду Энвер оглу Гусейнову присвоено высшее специальное звание государственного советника юстиции III класса.