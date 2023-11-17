Армения о поставках оружия Украине
Министерство обороны Армении опровергло публикации в ряде армянских и зарубежных, в том числе азербайджанских изданий, о поставках ракет Украине.
Как сообщил пресс-секретарь ведомства Арам Торосян, соответствующее подразделение Минобороны ведет постоянный мониторинг публикаций прессы, касающихся военной сферы, и реагирует по мере необходимости.
Торосян добавил, что данная публикация не соответствует действительности, и попросил армянские СМИ не распространять дезинформацию.
Ранее сообщалось, что Ереван намерен передать Киеву оперативно-тактические комплексы «Точка», а также средства противовоздушной обороны. Отмечалось, что Армения начала получать западные вооружения и в качестве ротации отдает более старые образцы советского оружия.