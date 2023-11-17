Зеленский против выборов

Президент Украины Владимир Зеленский еще раз прямо выступил против проведения выборов до конца войны. Об этом он заявил в интервью The Sun.

Президент Украины сказал, что их проведение запрещает закон. А также считает, что они могут привести к разделению страны в условиях войны с Россией.

Зеленский и раньше исключал возможность выборов.

Ранее британское издание The Guardian со ссылкой на источники писало, что лидер Украины обеспокоен "феноменом Черчилля" - вероятным поражением на выборах "успешного лидера военного времени".