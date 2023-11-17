Парковаться в Бакинском аэропорту станет легче

Теперь в Международном аэропорту Гейдар Алиев возможна оплата парковки без очередей с помощью TezÖdə.

TezÖdə - это инновационное платежное решение от «Азерикард», позволяющее осуществлять цифровые платежи бесконтактно. Теперь клиенты могут быстро и удобно оплачивать парковку в аэропорту столицы, используя этот сервис.

Процесс прост: достаточно однократно зарегистрироваться в TezÖdə через сайт tezode.az или приложения партнерских банков, добавить банковскую карту и номер автомобиля. После этого оплата парковки производится автоматически, минуя очереди и без необходимости входа в приложение.

Сервис доступен в приложениях ABB Mobile, Premium Bank и Rabita Mobile, и предлагает следующие преимущества:

Бесконтактные платежи;

Быстрая оплата;

Оплата без очередей.

«Азерикард» - лидер в сфере процессинговых услуг в Азербайджане, обслуживающий 17 банков в стране и за рубежом. Компания внедрила в Азербайджане платежные системы, такие как Apple Pay и Google Pay, и обслуживает около 6 миллионов банковских карт, более 30 000 POS-терминалов и 2 500 банкоматов и платежных киосков.