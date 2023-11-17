Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 17:51

Победа на президентских выборах в Аргентине Хавьера Милея, человека экстравагантного вида, вызывающего поведения и шокирующих взглядов, вызвала новую волну обсуждения его вида, поведения и взглядов. При этом очень тяжело удержаться в рамках объективного анализа и не схватиться за голову. Еще бы, ведь этот парень называет своими лучшими советниками пятерых мастифов с кличками по именам всемирно известных экономистов. А вдруг он всерьез? Давайте посмотрим на следующего президента Аргентины чуть более спокойно.

Во-первых, когда Милей, лохматый дядька в потертой кожанке, рассуждает об экономике, он это делает с позиции многолетнего университетского профессора и преподавателя этой науки. Депутатом он стал буквально недавно, в 2021 году. Он не только преподавал, но и консультировал по вопросам макроэкономики большой корпоративный бизнес, государственные структуры и международные организации. То есть он, может, и фрик, но это все-таки профессор-фрик, а не крикливый невежда. Во-вторых, Хавьер Милей, несмотря на свой образ бескомпромиссного бойца с бензопилой наперевес, вполне договороспособный политик. Перед вторым туром он заключил пакт с правым центристом, бывшим президентом Маурисио Макри и консервативной Патрисией Булрич. Макри, правивший с 2015 по 2019 год, остается весьма влиятельной фигурой в стране, а Булрич имела хорошие шансы на победу в этой президентской гонке, если бы ей удалось пройти во второй тур. Она, однако, оказалась третьей и постаралась сделать все, чтобы ее голоса, набранные в первом туре, это ни много ни мало 24%, перешли Милею. И тот перед финальным голосованием вел себя заметно нормальнее, чтобы не отпугнуть центристских и правоцентристских избирателей, и во время дебатов со своим главным оппонентом Серхио Масса, действующим министром экономики, отказался от целого ряда своих скандально известных экономических прожектов. Так что он прекрасно понимает, когда нужно зажечь, а когда потухнуть.

В-третьих, и это связано с предыдущим пунктом, у Милея практически нет необходимого числа своих людей, которых он мог бы назначить на серьезные посты. Уже сейчас говорят, что условием пакта с Макри и Булрич были договоренности, что в правительство войдут их люди и что сама Булрич займет пост министра безопасности, на котором она уже была в президентство Макри. В нижней палате Национального конгресса у президентской фракции 39 мест из 257, в Сенате — 8 из 72. Невозможно провести никаких решений, не вступая в договоренности с другими политическими силами. В силу этих обстоятельств президентство Хавьера Милея может оказаться совсем не таким фееричным, как предвкушают сторонники и боятся противники. Пока глава государства будет чудить на радость СМИ, страной будут управлять достаточно опытные люди. Хватит ли их опыта, чтобы вытащить экономику Аргентины, это другой вопрос, но предпосылки для этого у самой экономики, утверждают специалисты, есть.