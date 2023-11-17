Масштабные учения Ирана видео
Вооруженные силы Ирана начали масштабные учения своих сухопутных войск в провинции Керман на юго-востоке страны.
November 21, 2023
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Вооруженные силы Ирана начали масштабные учения своих сухопутных войск в провинции Керман на юго-востоке страны.
November 21, 2023
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