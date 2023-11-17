Высказывания бывшего президента США Дональда Трампа вызывают все большую обеспокоенность среди экспертов по автократии. Они сравнивают высказывания экс-президента с риторикой авторитарных лидеров 1930-х годов Германии и Италии, передает The New York Times.

Трамп резко раскритиковал внутренних политических оппонентов, вызвав беспокойство у экспертов по автократии. В прошлом Трамп чаще всего нацеливал свои атаки на «внешних врагов», таких как иммигранты из мусульманских стран и из стран к югу от границы США с Мексикой, однако теперь он переключил внимание на внутренних оппонентов.

Так, во время своей речи в День ветеранов Трамп использовал язык, напоминающий риторику фашистских лидеров 1930-х годов Германии и Италии, назвав своих политических оппонентов «паразитами», которых необходимо «искоренить». Он заявил: «Угроза со стороны внешних сил гораздо менее зловеща, опасна и серьезна, чем угроза изнутри».

Эта новая тенденция в риторике Трампа вызвала тревогу среди специалистов по автократии, которые давно выражают опасения из-за его почитания иностранных диктаторов и пренебрежения демократическими идеалами. Они считают, что усиленное внимание бывшего президента к внутренним врагам является характерной чертой опасных тоталитарных лидеров.