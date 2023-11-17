Шестая попытка Еревана

Ереван ответил на очередные предложения Баку по мирному соглашению, сообщили в МИД Армении.

Было отмечено, что после заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна 18 ноября об усилении дипломатических усилий для достижения мирного соглашения с Азербайджаном армянская сторона представила азербайджанской стороне шестой пакет предложений по мирному договору.

«Армения привержена обязательству доработать и подписать документ о нормализации отношений на основе ранее объявленных принципов», - отмечает армянское внешнеполитическое ведомство.