В соответствии с распоряжением президента Азербайджанской Республики от 17 июля 2023 года в Украину отправлена вторая часть гуманитарной помощи, состоящая из электрооборудования. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

В состав гуманитарного груза входят более 900 тыс. метров электрических кабелей и проводов, а также 18 трансформаторов и трансформаторных подстанций. Автоколонна из 23 фур с гуманитарной помощью, предоставленной Министерством энергетики Азербайджана, выехала сегодня с территории Сумгаитского технологического парка.

Распоряжением главы государства в ближайшее время планируется отправить в рамках гуманитарной помощи в Украину очередные партии электрооборудования общей стоимостью 7,6 млн долларов США.

Отметим, что первая часть указанной гуманитарной помощи была отправлена в Украину 30 октября этого года.