Израиль выжигает «Хезболлу» видео
Армия обороны Израиля нанесла новый авиаудар по позициям радикальной организации «Хезболла» в районе Марун ар-Рас.
November 21, 2023
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!
Армия обороны Израиля нанесла новый авиаудар по позициям радикальной организации «Хезболла» в районе Марун ар-Рас.
November 21, 2023
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.