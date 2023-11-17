Россия и Индия проводят учения
Совместные военно-морские учения России и Индии начались в Бенгальском заливе Индийского океана, сообщило Министерство обороны РФ.
«Целью учения является всестороннее развитие и укрепление сотрудничества в военно-морской области между Россией и Индией, совместное противодействие глобальным угрозам и обеспечение безопасности гражданского судоходства в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — говорится в сообщении Минобороны.
В учениях примут участие противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», морской танкер «Печенга». От ВМС Индии в учении примут участие эсминец «Ранвиджай», корвет «Килтан», а также самолеты и вертолеты.
18 ноября Министерство обороны сообщило, что отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил мероприятия по плану захода в порт Вишакхапатнам (Индия).
В начале года Минобороны заявило о планах провести военные учения совместно с другими странами. Среди них Индия, Китай, Пакистан, Монголия, Алжир, Лаос и Вьетнам. «Маневры будут носить миротворческую и антитеррористическую направленность», — сообщало ведомство.