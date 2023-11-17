Турция отправит 1 000 судов к cектору Газа

На борту лодок и яхт будут находиться 4 500 человек из 40 стран, «включая евреев-антисионистов». Об этом сообщает турецкое новостное издание Haber 7. Из самой Турции в конвое примут участие 12 судов.

Один из организаторов антиизраильской акции Волкан Окчу заявил, что миссия будет «строго следовать международному праву», а ее участники будут безоружны, чтобы «у Израиля не было повода для вмешательства».

По форме и содержанию акция аналогична прошедшей в 2010 г. «Флотилии Свободы». Тогда на 6 судах находилось около 700 активистов и гумпомощь для жителей сектора Газа. После того как конвой отказался от приказа ВМС Израиля изменить маршрут, израильский морской спецназ поднялся на борт одного из кораблей под названием Mavi Marmara. После этого инцидента дипотношения между Израилем и Турцией были фактически заморожены до 2022 года.