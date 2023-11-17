Корь в регионах: Минздрав рассказал о мерах и вакцинации

В некоторых районах республики зафиксированы единичные случаи заражения корью. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Азербайджана.

Указывается, что случаи зарегистрированы среди детей, не привитых от кори: "В связи с этим в очагах заболевания проводятся противоэпидемические мероприятия, дети, оставшиеся вне охвата вакцинации против кори, привлекаются к вакцинации КПК (корь - паротит - краснуха) вакциной.

Вакцинация продолжается, эпидемиологическая обстановка остается стабильной. С целью предотвращения распространения кори рекомендуется вакцинировать детей, которые по каким-либо причинам остались без прививки. Процедура проводится в медицинских учреждениях, оказывающих амбулаторно-поликлинические услуги детскому населению, вакциной КПК против кори, эпидемического паротита и краснухи по месту жительства".