Азербайджан назначает Армении встречу и просит не опаздывать
МИД Азербайджана предложил Армении провести встречу на госгранице для обсуждения мирного процесса, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
"Обе страны несут ответственность за продолжение мирного процесса, включая выбор взаимоприемлемого места или принятие решения о проведении встречи на государственной границе.
Призываем армянскую сторону не допускать новых ненужных задержек и надеемся, что они положительно отреагируют на этот призыв, чтобы в ближайшее время начать переговоры", — подчеркивается в информации.