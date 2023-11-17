Израиль и «Хезболла» на грани большого взрыва The Wall Street Journal
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху находится под давлением США и не предпринимает решительных ответных мер в ответ на угрозу от «Хезболлы», которые могут привести к полномасштабной войне. Несмотря на это, израильские военные считают, что для начала войны достаточно одного смертоносного удара со стороны «Хезболлы», пишет The Wall Street Journal.
Нетаньяху надеется, что успех в борьбе с ХАМАС в Газе убедит «Хезболлу» отступить от границы. По данным израильских властей, «Хезболла» располагает более чем 150 тыс. ракет, включая сотни высокоточных, и способна выпустить до 3 тыс. ракет в день, оказывая значительное давление на систему ПВО Израиля.
«Война неизбежна, — заявил 25-летний десантник из Тель-Авива, — вопрос не «если», а вопрос «когда» она будет».
«Хезболла» значительно лучше подготовлен и сильнее ХАМАС, — продолжил он. - Либо мы столкнемся с большим числом жертв с нашей стороны, либо это приведет к почти полному разрушению Бейрута и южного Ливана».
Жители северных районов Израиля опасаются возможного пересечения границы боевиками «Хезболлы» и нападений на мирное население.
В ответ на угрозу израильские военные превратили приграничные города и деревни в неофициальные военные лагеря, разместив танки и бронетехнику на улицах и вблизи детских площадок. Солдаты располагаются в палатках среди цитрусовых рощ. По данным безопасности, на границе сосредоточено около 100 тыс. израильских солдат. Кроме того, в регион направлены специальные инструкторы для улучшения боевых навыков резервистов, включая навыки рукопашного боя.