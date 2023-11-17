Нетаньяху надеется, что успех в борьбе с ХАМАС в Газе убедит «Хезболлу» отступить от границы. По данным израильских властей, «Хезболла» располагает более чем 150 тыс. ракет, включая сотни высокоточных, и способна выпустить до 3 тыс. ракет в день, оказывая значительное давление на систему ПВО Израиля.

«Война неизбежна, — заявил 25-летний десантник из Тель-Авива, — вопрос не «если», а вопрос «когда» она будет».

«Хезболла» значительно лучше подготовлен и сильнее ХАМАС, — продолжил он. - Либо мы столкнемся с большим числом жертв с нашей стороны, либо это приведет к почти полному разрушению Бейрута и южного Ливана».