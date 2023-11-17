Сахиль Бабаев провел встречу с узбекским министром

В Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана состоялась встреча с делегацией во главе с министром занятости и сокращения бедности Узбекистана Бехзодом Мусаевым.

Делегация находится с визитом в Азербайджане для участия в 5-й Конференции министров труда государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Баку.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев отметил, что Азербайджан и Узбекистан являются братскими странами с общей историей и культурой. Он отметил, что совместными усилиями глав государств двух стран отношения между нашими странами поднялись до уровня стратегического партнерства.

Собеседники обратили внимание на расширение сотрудничества в сфере труда и занятости, социальной защиты, проведения активного обмена опытом.

Была подчеркнута важность эффективного сотрудничества и взаимной поддержки в рамках международных организаций. Стороны отметили, что Центр труда, который начнет функционировать в Баку, будет способствовать развитию связей между странами-членами организации в сфере труда и занятости, социальной защиты.

Бехзод Мусаев выразил удовлетворение визитом Узбекистана в Азербайджан, а также тем, что связи двух стран, развивающиеся во всех сферах, охватывают и социальную сферу.

Министры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и подчеркнули взаимовыгодность расширения сотрудничества для сторон.