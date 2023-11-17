После начала войны в Израиле Украина стала получать на 30 процентов меньше снарядов. Об этом пишет американское издание ABC News со ссылкой на анонимного украинского чиновника.

Собеседник ABC News заявил, что официальные лица из США обещали, что помощь Израилю не повлияет на поставки Украине, но в действительности они сократились.

Издание получило комментарий и у представителя Пентагона, по словам которого сокращение поставок Украине не имеет отношения к помощи Израилю. Он отметил, что содержание пакетов поставок формируется заблаговременно, как правило за несколько недель.