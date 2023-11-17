В Билясуваре нашли гранаты и автоматы фото
В Билясуварском районе обнаружены ручные гранаты и автоматы Калашникова.
Поступила информация о находке оружия и боеприпасов в селе Кохне Аманкенд Билясуварского района. Как сообщила пресс-служба МВД Ленкоранской региональной группы haqqin.az, в ходе осмотра места происшествия сотрудниками подразделения в мешке были обнаружены две ручные гранаты F1, два автомата Калашникова и 120 патронов, которые были изъяты.
Мероприятия в этом направлении продолжаются.
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