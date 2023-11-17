Путин эмоционально реагирует на конфликт в Газе

"Гибель тысяч людей, массовое изгнание мирного населения и разразившаяся гуманитарная катастрофа вызывают глубочайшую обеспокоенность", — сказал глава российского государства.

Он обратил внимание на то, что в ходе конфликта гибнут в том числе и дети. "Это ужасно", — подчеркнул Путин. "Когда смотришь, как делают операции без наркоза детям, это вызывает, конечно, особые чувства", — сказал президент РФ.

При этом Путин также рассказал, что считает необходимым объединить усилия международного сообщества, чтобы найти политическое урегулирование палестино-израильского конфликта.

"Позиция России имеет последовательный и неконъюнктурный характер. Мы призываем объединить усилия международного сообщества, направленные на деэскалацию обстановки, прекращение огня и поиск политического разрешения палестино-израильского конфликта", — сказал глава российского государства на экстренном саммите БРИКС.