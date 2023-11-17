Дорожная полиция предупредила недобросовестных перевозчиков

Только за 9 месяцев текущего года на территории Азербайджана зарегистрировано 1 806 ДТП с участием автобусов и микроавтобусов, в результате которых 17 человек погибли, 25 - получили травмы. Об этом haqqin.az сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции МВД.

«Эта статистика отражает только те дорожно-транспортные происшествия, которые уже получили юридическую оценку. Если учесть, что многие из них еще находятся на стадии предварительного расследования, то становится ясно, что ситуация в данной области далека от удовлетворительной.

Анализы показывают, что одним из основных факторов, существенно влияющих на увеличение тяжести дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов и микроавтобусов, является то, что транспортные средства, участвовавшие в ДТП, являются устаревшими, непригодными с точки зрения технической безопасности.

В ходе разбирательства было установлено, что автобусы, которые незаконно прошли технический осмотр и эксплуатируются в неисправном состоянии, в основном работают в отдаленных районах и селах, а также в поселках вокруг Баку.

Сотрудниками Главного управления Государственной дорожной полиции регулярно проводятся контрольно-профилактические мероприятия с целью установления их водителей, а также компаний, которым принадлежат автобусы, и обеспечения порядка в этой области.

Однако, несмотря на многократные предупреждения, до сих пор встречаются водители, которые пытаются избежать административной ответственности, скрывая государственные регистрационные знаки различными способами, эксплуатируют автобусы и микроавтобусы в неисправном состоянии, перевозят пассажиров в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, что в конечном итоге приводит к трагедиям.

Мы еще раз обращаем внимание юридических и физических лиц, занимающихся перевозкой пассажиров автомобилями, которые не соответствуют техническим стандартам и представляют угрозу для жизни и здоровья людей: в случае обнаружения подобных случаев будут приняты серьезные меры», – говорится в сообщении дорожной полиции.