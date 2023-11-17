Джалал Гурбанов: «Матери шехидов – благословение этой Родины»
«Их существование – благословение этой Родины! Гены героев питались кровью этих матерей. Матери шехидов – это страница нашей истории.... История Родины написана их судьбой». Такой эмоциональной публикацией поделился в своем Instagram-аккаунте руководитель Fire Land Group Джалал Гурбанов.
По словам Гурбанова, на последнем мероприятии проекта «Мой сын – герой» радость Победы от водружения флага в Ханкенди можно было прочитать в глазах матерей шехидов: «Именно по этой причине после слов Лалы ханум, матери Джаваншира Рагимова, 19-летнего шехида Первой Карабахской войны, наши матери аплодировали стоя Верховному главнокомандующему... Самая ханум, мать нашего героя-генерала Полада Гашимова, поблагодарила президента Азербайджана от имени матерей шехидов. Я уверен, что это событие, которое стало своего рода утешением для матерей, обрадовало и души наших героев».
Гурбанов добавил, что президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, первый вице-президент, первая леди Мехрибан Алиева показывают самый чуткий пример заботы о шехидах: «Отдавать приоритет матерям и детям шехидов во всех вопросах стало частью государственности. В этом смысле хотел бы подчеркнуть особое внимание Фонда Гейдара Алиева и его исполнительного директора Анара Алекперова к проектам «Мой отец – герой» и «Мой сын – герой», которые мы проводим уже третий год. Выражаю глубокую признательность всем учреждениям, которые поддержали нас на этом пути, особенно Министерству юстиции, Министерству внутренних дел и Министерству обороны. Также хотел бы поблагодарить руководство и всех сотрудников Azman Holding, которые с первого дня работы этого проекта рядом с детьми шехидов. На нашем последнем мероприятии для меня было большой честью приветствовать около 700 матерей шехидов.
Скоро состоится серия мероприятий с координаторами группы, в состав которой входят 20 супруг шехидов из команды Fireland Group.
Пока мы живы, будем идти по этому пути, превращая свое чувство долга в благодарность!».