«Вихрь» пришел на помощь работникам моря

В Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация, что в связи с неблагоприятными погодными условиями возникла необходимость эвакуации работников стационарных морских причалов №№ 18 и 60 на Каспии.

После поступления информации на место был привлечен корабль Государственной противопожарной службы МЧС «Вихрь-5».

В результате проведенных оперативных мероприятий 26 работников были эвакуированы и доставлены в безопасную зону.